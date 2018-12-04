Белорусский бизнес и футбол соединятся в проекте на полях Белоруской федерации футбола

Уже третий год подряд, этим летом, состоится одно из самых масштабных и ярких событий в мире белорусского бизнеса. Представители крупных и малых компаний и предприятий вступят в соревнование за звание «Лучшей корпоративной футбольной команды». До начала турнира остается 2 с половиной месяца. И организаторы приглашают белорусские компании присоединиться к самому яркому спортивному событию этого лета – «Кубку бизнеса по футболу 2018».

Неоднократно проект «Кубок бизнеса по футболу» был признан одним из самых ярких событий, объединяющих белорусский бизнес и спорт. Для белорусских компаний это уникальная возможность проявить себя не только в бизнесе, но и в качестве организаций, которые проповедуют активный и здоровый образ жизни, заботятся о сплоченности коллектива и а так же участвуют в развитии спорта в Беларуси.

«Кубок бизнеса по футболу» проводится при поддержке Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Игры турнира проходят на футбольных полях Технического центра АБФФ. Судейский корпус составляют арбитры, обслуживающие игры чемпионата страны по футболу в высшей и первой лигах. В предыдущих розыгрышах участниками турнира было отмечено профессиональное судейство и высокая организация «Кубка бизнеса по футболу» в целом.

Действующим обладателем Кубка является команда компании «Хёндэ АвтоГрад», которая в финале прошлого года была сильнее команды из Бобруйска, представляющей ОАО «Фандок». В 2016 года обладателем главного трофея стала команда «Белорусского бюро по транспортному страхованию».

В этом году организаторы совместно с АБФФ подготовили множество сюрпризов для участников турнира. Главный из них заключается в том, что команда-победитель турнира получит возможность представить Беларусь на международной арене в чемпионате Европы среди бизнес-компаний, который пройдет в сентябре в одном из европейских городов!

Турнир «Кубок бизнеса по футболу 2018» пройдет с 1 по 30 июня и соберет на полях Белорусской федерации футбола лучшие корпоративные команды со всей страны и всех тех, кто активно наблюдает за развитием массового футбола в нашей стране.

«Белорусская федерация футбола активно поддерживает проект «Кубок бизнеса по футболу» с момента его учреждения. Участвуя в этом турнире, мы в первую очередь преследуем цель популяризации и развития массового футбола в Республике Беларусь. Очень важно, чтобы в стране как можно больше людей играли в футбол на любительском уровне, ведь они создают основу, окружение, поддержку профессиональному футболу. И представители бизнеса показывают достойный пример остальным, доказывая, что футбол объединяет, воспитывает и оздоровляет. Будем рады видеть в этом году на наших полях как те команды, которые уже принимали участие в проекте, так и новые коллективы», - отметил первый заместитель Председателя АБФФ Сергей Вагаршакович Сафарьян.

Организаторы сообщают, что у белорусских компаний еще есть возможность подать заявку на участие в «Кубке бизнеса по футболу 2018». Для этого нужно воспользоваться специальной формой на сайте http://kbf.by/.