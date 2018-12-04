Олег Погудин представит 29 ноября в Минске программу «Дорогой длинною. Трагический тенор эпохи».

Олег Погудин - один из самых тонких знатоков истории музыки и обладатель титула «Серебряный голос России».

Он лауреат фестиваля «Глас ангельский России», Царскосельской Художественной премии, лауреат премии «Хрустальная роза Виктора Розова». Олег Погудин награжден медалью «В Память 300-летия Санкт-Петербурга», медалью Пушкина, медалью Лермонтова, церковно-общественным орденом Святого Александра Невского. Преподавал в Санкт-Петербургской театральной академии, вел передачу на телеканале «Культура».

С 2012 года является членом совета по культуре и искусству при президенте РФ.

У Олега Погудина прекрасные вокальные данные, уникальный тембр голоса и безупречный художественный вкус певца, тонкое понимание исполняемых им произведений, сложность, разнообразие и, вместе с тем, цельность концертных программ, редкостная самоотдача во время выступлений и исключительно теплое и уважительное отношение к публике.

В репертуаре Олега Погудина несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, народная песня, песни Великой Отечественной Войны, советская лирическая песня, лучшие образцы европейской песни на английском, французском, итальянском, немецком, шведском, испанском, португальском, грузинском, украинском языках, а также концертные программы из песен А.Вертинского, П.Лещенко, Б.Окуджавы. 22 декабря 2018 года Олегу Погудину исполнится 50 лет.

На расстоянии и по прошествии времени в еще большей степени осознаешь все величие и драгоценность его таланта...

Организатор: ЧУП «Аквариум ВС». Телефон для справок: 8 (025) 717-93-87, 8 (017) 327-02-39.

В офисе по адресу: ул. Октябрьская 5, к. 318/1 (КЗ Минск) можно приобрести билеты без торговой наценки электронных билетных операторов.

Отправить заявку на заказ и бронирование билетов можно по электронной почте:

e-mail: akvarium-band@mail.ru

Цена билетов: 46 - 95 руб.