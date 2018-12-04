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12. 04. 2018

Весенний благотворительный бал в поддержку детей, пострадавших от жестокого обращения и любых форм насилия пройдёт в Минске

21 апреля 2018г. в Бальном зале «Ренессанс Минск отель» состоится одно из самых ярких и важных благотворительных мероприятий года - ежегодный Весенний Благотворительный Бал в поддержку детей – подопечных SOS-Детских деревень Беларуси.

Ежегодный Весенний Благотворительный Бал объединяет сотни людей ради благородной цели – помощи детям. Ведь дети беззащитны перед жестоким обращением, насилием, бедностью, равнодушием –  им очень нужна наша с Вами помощь.

Организаторы мероприятия «Ренессанс Минск отель», рекламное агентство полного цикла Vondel, Ротари клуб Renaissance International и SOS – Детские деревни Беларусь погрузят гостей в роскошную и загадочную атмосферу эпохи Возрождения. Яркая художественная программа и великолепная кухня от команды поваров отеля Ренессанс Минск станут чудесным дополнением изысканного вечера.

Лоты для благотворительного аукциона предоставят известные деятели искусства и культуры, успешные дизайнеры и ведущие компании. Для маленьких гостей мероприятия будет организована детская зона.

Гости Весеннего Благотворительного Бала — лидеры бизнеса, члены дипломатических миссий, деятели искусства, культуры и спорта, представители средств массовой информации.

Все финансовые средства, собранные в результате проведения Весеннего благотворительного бала, в полном объеме будут переданы SOS-Детским деревням Беларуси на помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения, разных форм насилия, отсутствия заботы, пренебрежения и ущемления базовых потребностей. Сегодня под опекой SOS-Детских деревень живут 287 детей, еще более 4000 детей ежегодно получают комплексную поддержку специалистов организации.

 «Добро делать легко, когда многие помогают!» - говорил Г. Гмайнер, основатель SOS- Детских деревень. 

 

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