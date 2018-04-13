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13. 04. 2018

Компания SVEN анонсирует полноформатную акустику MS-1820

Линейка акустических систем формата 2.1 компании SVEN пополнилась очередной новинкой – функциональной MS-1820. Акустика подключается к любым источникам звука: медиапроигрывателям, компьютерам, ноутбукам, мобильным устройствам.

Систему можно использовать автономно: встроенный аудиоплеер проигрывает звуковые файлы с внешних носителей: USB-flash и SD-card. Акустика оборудована встроенным FM-приемником, который запоминает до 40 радиостанций. 

На лицевой панели сабвуфера находятся кнопки регулировки громкости, переключения режимов, а также же порты для USB-flash и карт памяти. Информативный LED-дисплей отображает частоту выбранной FM-станции и режим работы. В комплект поставки MS-1820 входит пульт дистанционного управления.

Сабвуфер поддерживает технологию Band-pass, благодаря которой бас получается сочным, насыщенным и глубоким. Современный дизайн акустики впишется в любой интерьер – от классики до модерна.

 

 

 

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