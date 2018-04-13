В Беларуси стартовали продажи мотоциклов LIFAN

Доступные цены, широкая гамма модификаций и хорошее качество сборки позволили мотоциклам LIFAN заслужить популярность на многих рынках мира, а теперь они доступны и в Беларуси.

Модельный ряд мототехники LIFAN включает в себя полную гамму моделей, от скутеров и легких универсальных мотоциклов до спортбайков, эндуро и чопперов.

Открывает модельный ряд скутер LIFAN LF50QT-26. Как и полагается по нашему законодательству, он оснащен двигателем объемом 49 см3, мощностью 3,3 л.с. Четырехтактный мотор с воздушным охлаждением запускается как с помощью электростартера, так и кик-стартером. Снаряженная масса скутера – 95 кг, объем топливного бака – 6 литров, расход топлива: 2 л на 100 км.

Стильный байк LIFAN LF100-C не оставит равнодушным любителей приключений и бездорожья. Благодаря большому клиренсу, широким зубастым колесам и низкой посадке, этот мотоцикл будет удобен на пересеченной местности. Он оснащается 99-кубовым 7,2-сильным двигателем воздушного охлаждения, весит всего 94 кг, но может перевозить груз до 244 кг.

На ступеньку выше – универсальные мотоциклы LIFAN LF150-10B и LIFAN LF150-13. Как несложно догадаться из обозначения, эти модели оснащаются уже более мощными и кубатурными моторами. У первой модели мощность составляет 12,6 л.с. двигатель водяного охлаждения, у второй модели – 13 л.с. и двигатель воздушного охлаждения. Удобная посадка, лаконичный дизайн, удобный багажник, отличная маневренность – вот типичные черты мотоциклов «на каждый день». Обе модели оснащены 5-ступенчатой механической коробкой передач, и при собственной массе в 146 кг могут перевозить до 296 кг.

Для жителей сельской местности и любителей внедорожных поездок предназначено семейство мотоциклов класса «эндуро» - LIFAN LF200GY-3B и LIFAN LF200GY-3U. Длинный ход подвески, более внушительный дорожный просвет, шины с универсально-внедорожным рисунком и 197-кубовый мотор мощностью 13,8 л.с. позволят вам уверенно передвигаться по любой распутице.

Для городских улиц больше подходит другой боец: «стрит» LIFAN LF200-16C. Он предназначен для комфортного передвижения по запруженным городским улицам, имеет удобную посадку, хорошую обзорность и великолепную маневренность. Двигатель такой же, как и не предыдущих моделях – 197-кубовый, мощностью 13,7 л.с.

Самый красивый мотоцикл LIFAN – это модель LIFAN LF200-10P. Настоящий уличный боец: агрессивный дизайн, спортивная посадка, более мощная тормозная система. Мотор также мощнее: с 200 см3 снимается 17 л.с., система питания – инжектор. Коробка передач механическая, 6-ступенчатая. Весит мотоцикл 150 кг.

Ну, и флагман линейки – брутальный чоппер LIFAN LF250-B. Он сделан по всем канонам стиля: массивный дизайн, обилие хрома, классический двигатель конфигурации V-twin и глубокая, комфортная посадка за рулем. Этот красавец оснащается 249-сильным двигателем 17,6 л.с., и 5-ступенчатой КП, и в потоке выглядит также эффектно, как и чопперы с моторами большей кубатуры.

Гарантия на все мотоциклы LIFAN – 1 год или 6 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

История компании LIFAN началась в 1992 году, года была основана компания по ремонту, а позднее – и производству мототехники. Стремительно развиваясь, уже спустя пару лет компания освоила и производство автомобильной техники, а в 1997 году стала пятым по величине производителем мотоциклов. Тогда же появилось и название Lifan Industry Group. Кстати, LIFAN в переводе с китайского означает «Идти на всех парусах».

Мототехника LIFAN успешно продается в Китае, Юго-Восточной Азии, Африке, Европе и Южной Америке - всего компания продвигает свою продукцию на 165 рынках мира. Ежегодно выпускается более 3 миллионов единиц мототехники, а в производстве двигателей для мотоциклов компания LIFAN является одним из признанных мировых лидеров, с долей мирового рынка в 11,2%. После получения сертификата соответствия европейским стандартам качества, компания LIFAN начала продажи своей продукции в 18 странах Евросоюза.