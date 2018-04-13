Белорусы на МАЗе пришли вторыми на прологе ралли «Золото Кагана»

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно стартовала на ралли-рейде «Золото Кагана» в Астраханской области. Экипаж под управлением Сергея Вязовича примчался вторым на небольшом прологе, рассказали в команде.

Минский автозавод выставил на ралли два грузовика, которые в январе хорошо показали себя на «Дакаре». Спорткары изменились незначительно: в одной машине доработали двигатель и впервые поставили покрышки «Белшины», в другой – поменяли раму. В первый экипаж вошли пилот Сергей Вязович, штурман Антон Запорощенко и механик Андрей Жигулин. Во втором МАЗе едут пилот Алексей Вишневский, штурман Павел Гаранин и механик Андрей Неверович.

Ралли-рейд «Золото Кагана» включает в себя три этапа. В качестве первого – небольшой пролог длиной около 8 км. Трасса была хотя и короткой, но довольно ухабистой. Интересный нюанс: в качестве штурмана одного из экипажей «КАМАЗ-мастера» спецучасток проехал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Экипаж Сергея Вязовича завершил пролог на втором месте в классе грузовиков. Победителем этапа стал россиянин Эдуард Николаев на капотном грузовике. МАЗ Алексея Вишневского пришел пятым.

«Организаторы немного изменили конфигурацию пролога из-за того, что Волга вышла из берегов. Трасса была убойной, но короткой. Мы атаковали, чтоб иметь на завтра хорошую позицию. Дорога очень плохая: бездорожье, постоянные «взлеты», но серьезных сложностей не возникало», – рассказал руководитель команды Сергей Вязович.

«Было бездорожье, на котором не получалось толком разогнаться. Машина постоянно скакала, приходилось её ловить. Для нашего экипажа пролог прошел достаточно хорошо, без особых проблем и блужданий. Стараемся беречь машину», – признался пилот Алексей Вишневский.

Второй спецучасток ралли-рейда составит около 342 км, причем 60% трассы пройдет по ухабистым дорогам. Гонщиков ожидают достаточно техничные дороги, причем курс будет постоянно меняться. Первая часть этапа будет «внедорожной», которую сменят степные и скоростные дороги.

На последнем «Дакаре» команда «МАЗ-СПОРТавто» завоевала серебро. Экипаж под управлением Сергея Вязовича занял второе место в общем зачете гонки, что стало лучшим результатом в истории выступлений белорусов. МАЗ Александра Василевского завершил ралли на 13-м месте, строчкой ниже закончил гонку экипаж под управлением Алексея Вишневского.