Новая линейка установок Bosch ACS для интеллектуального обслуживания автомобильных систем кондиционирования

Bosch запускает новую линейку установок ACS 753, ACS 763 и ACS 863 для интеллектуального обслуживания современных автомобильных систем кондиционирования воздуха Передовые установки позволяют выполнять как базовые, так и дополнительные процедуры при обслуживании систем кондиционирования воздуха традиционных и гибридных легковых автомобилей, а также коммерческого транспорта. Новый графический интерфейс и поддержка дистанционного управления при помощи мобильного приложения, встроенные базы данных, интеграция в сеть Bosch Connected Repair.

Системы кондиционирования воздуха в транспортных средствах требуют регулярного технического обслуживания. Для работы с постоянно обновляющимися системами поддержания микроклимата автомобилей требуется современное интеллектуальное оборудование. Проанализировав клиентский опыт использования устройств линейки ACS, компания Bosch представила новые устройства, повышающие эффективность работы с системами кондиционирования.

Новая линейка установок ACS предназначена для интеллектуального обслуживания систем кондиционирования воздуха традиционных и гибридных автомобилей. В линейке представлены установки для работы с системами кондиционирования, заполненными как хладагентом R134a, так и хладагентом R1234yf. Установка Bosch ACS 763 и ее версия со встроенным анализатором хладагента ACS 863 предназначены для систем с R1234yf. Модель Bosch ACS 753 работает с системами, заполненными хладагентом R134.

Установки Bosch ACS 863, 763 и 753 объединили в себе все функции технического обслуживания автомобильных систем кондиционирования. Оборудование позволяет проводить как традиционные операции – сбор, очистку и заправку хладагента, добавление масла, так и дополнительные процедуры – впрыск красителя, промывку магистралей, опрессовку системы или анализ хладагента (ACS 863).

Контроль и управление операциями осуществляется при помощи инновационного графического пользовательского интерфейса на основе 7-дюймового цветного дисплея, размещенного на наклонной панели управления устройства. Обслуживание происходит в полностью автоматическом или ручном режиме с возможностью выбора отдельных этапов. Оператор может дистанционно контролировать работу установки при помощи приложения для смартфона, следящего за состоянием процесса обслуживания в режиме реального времени. В какой бы точке мастерской ни находился механик, он всегда будет знать текущий статус работы установки. Встроенный принтер предоставляет возможность выводить отчет о результатах. Установки поддерживают работу в сети Bosch Connected Repair и Asanetwork. В систему уже интегрирована база данных, используемая сетью Bosch Connected Repair (CoRe).

В основу конструкции установок Bosch ACS нового поколения заложена модульная платформа, обеспечивающая легкий доступ к внутренним компонентам. Новая архитектура позволяет экономить время подготовки и сервисного обслуживания установки.

Новые установки Bosch соответствуют высоким требованиями ведущих автопроизводителей и стандартам SAE и EGEA. Для этого компания реализовала в новой линейке ACS ряд инновационных инженерных решений. Так, система лишена ручных вентилей. Функция глубокой откачки благодаря высокопроизводительному компрессору и двухступенчатому вакуумному насосу (170 л/мин) обеспечивает максимально быстрый и полный (99%) отбор хладагента из системы кондиционирования. Достигнута высокая точность заправки хладагента (± 15 грамм). Также в установках реализовано электронное управление процессом сброса неконденсируемых газов за счет встроенной системы контроля температуры и давления.

Инновационная конструкция емкостей для масел исключает контакт масла с воздухом и обеспечивает удобство их заполнения и установки на место. Еще одним важным новшеством стал алгоритм, предотвращающий смешивание масел PAG (для компрессоров с механическим приводом) и POE (для электрических компрессоров). Благодаря независимому впрыску масел из герметичных емкостей и автоматическому циклу промывки сервисных шлангов при каждой смене типа масла вероятность смешивания полностью исключена.

В пакет поставки новых установок Bosch по желанию заказчика могут быть включены дополнительные принадлежности, такие как комплект для проверки герметичности системы избыточным давлением с помощью газов N₂H₂/N₂ и набор для промывки системы кондиционирования, получивший одобрение ведущих автопроизводителей.