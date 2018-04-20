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20. 04. 2018

Новый Porsche 911 GT3 RS проехал «Нюрбургринг» за рекордное время 6 минут 56,4 секунды

16 апреля новый Porsche 911 GT3 RS установил очередной рекорд среди дорожных автомобилей на трассе «Нюрбургринг». Пилот заводской команды Porsche Motorsport Кевин Эстре проехал легендарную «Северную петлю» (дистанция 20,6 километра) за 6 минут 56,4 секунды, тем самым улучшив время модели GT3 RS предыдущего поколения сразу на 24 секунды. Таким образом новый Porsche 911 GT3 RS стал уже третьей моделью Porsche – наряду с 918 Spyder и 911 GT2 RS – которые преодолевают самую сложную гоночную трассу в мире, известную как «Зеленый ад», менее чем за 7 минут.

29-летний Кевин Эстре начал рекордный заезд в 11:40 по местному времени в идеальных погодных условиях: температура воздуха 14 градусов Цельсия, температура асфальта – 18 градусов Цельсия. «Этот круг стал для меня настоящей сенсацией» - прокомментировал пилот после рекордного заезда. «В поворотах и на торможениях новый GT3 RS очень близок к нашему гоночному болиду Porsche 911 GT3 R. Мне нравится мотор GT3 RS, который легко раскручивается до максимальных 9000 оборотов в минуту. Звук и тяга просто феноменальные!»

«Рекордный» Porsche 911 GT3 RS был укомплектован шинами Michelin Pilot Sport новейшего поколения. Модель Michelin Pilot Sport Cup 2 R, оптимизированная для использования на гоночных трассах, полностью соответствует сертификационным требованиям для дорожных автомобилей, принятым в Европе и США. В ближайшем будущем эта модель шин будет доступна для заказа во всех дилерских центрах Porsche. Размерность 265/35 ZR 20 для передних колес и 325/30 ZR 21 для задних колес подходит для установки на серийные модели 911 GT3 RS и 911 GT2 RS.

Новый Porsche 911 GT3 RS, впервые представленный этой весной на автосалоне в Женеве, оснащен атмосферным 4-литровым 6-цилиндровым оппозитным мотором и спортивной подвеской. Экстремальный спорткар разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивает максимальную скорость 312 км/ч.

 

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