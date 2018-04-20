Двенадцатый ресторан сети Burger King открылся в Минске в новом оформлении

В Минске по адресу пр-т Независимости, 56, неподалеку от ЦУМа, открылся новый ресторан сети быстрого питания Burger King. Традиционными блюдами из меню Burger King – от знаменитых вопперов, приготовленных на огне, до вкуснейших десертов – посетители смогут наслаждаться в обстановке, навеянной воспоминаниями об отдыхе на природе.

С появлением нового ресторана Burger King количество объектов этой сети в Беларуси увеличилось до пятнадцати. Двенадцать из них расположены в Минске, два — в Гродно и один — в Бресте. При этом новое минское заведение стало первым из белорусских ресторанов Burger King, чей дизайн выдержан в духе новой концепции Garden Grill. В ее основе — идея барбекю и семейного отдыха на природе, что полностью отражает главную отличительную особенность Burger King: мясо для бургеров в ресторанах сети готовится на огне. Все элементы нового интерьера — от дизайна мебели до освещения и текстур отделочных материалов — продуманы таким образом, чтобы воссоздать тепло и уют барбекю-праздников.

«Это первый ресторан в Беларуси с обновленным дизайном интерьера в стилистике Garden Grill. Такое оформление части заведений Burger King уже успело полюбиться посетителям в разных странах по всему миру, а теперь оценить атмосферу яркой барбекю-вечеринки смогут и жители Беларуси. Мы уверены, что современная и одновременно близкая к природе, по-домашнему уютная обстановка понравится нашим гостям всех возрастов», — отмечает начальник управления маркетинга компании «Бургер БК» Дарья Ефремова.

В новом ресторане для посетителей будет доступно полное меню продуктов, приготовленных на огне, включая флагманский бургер — легендарный Воппер. Сохранится и популярная среди гостей Burger King система купонов, по которым можно получать скидки на те или иные позиции меню до 50%. Для ускорения процесса обслуживания и большего удобства посетителей в новом ресторане установлены два киоска электронной очереди, где можно детально ознакомиться с ассортиментом предлагаемых блюд, сделать заказ и оплатить его с помощью банковской карты. Действует и удобная служба доставки, благодаря которой можно сделать заказ через официальный сайт burger-king.by или по телефону прямо на дом и получить его всего за 45 минут.

Ресторан Burger King по пр-ту Независимости, 56 рассчитан на 40 посадочных мест и готов принять посетителей с 8:00 до 23:00 семь дней в неделю. Для того, чтобы внутрь могли попасть все желающие, для людей, передвигающихся на креслах-колясках, в ресторане предусмотрен мобильный пандус, который выносят по просьбе гостей.

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Burger King основана в 1954 г. Она занимает второе по величине место в мире среди сетей, специализирующихся на гамбургерах. Ежедневно рестораны Burger King по всему миру посещают более 11 млн человек.

В 2015 году сеть Burger King пришла в Беларусь: 9 июля в Минске был открыт первый ресторан в рамках франшизы, владельцем которой является совместное предприятие «Бургер БК».

В дальнейших планах компании Burger King в Беларуси — не менее активное развитие сети как в Минске, так и за его пределами: в частности, в ближайшее время по одному новому объекту в дополнение к уже существующим появится в Могилеве и Бресте.