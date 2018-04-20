12 рублей за паэлью: Джон Дори проводит фестиваль паэльи в Минске

С 21 апреля до 6 мая в Минске пройдет фестиваль паэльи, организованный компанией John Dory. Фиксированная цена фестивальных блюд во всех заведениях 12 белорусских рублей за 400 г паэльи.

Фестиваль пройдет в пяти минских заведениях: · «Винный шкаф» | улица Революционная, 30

Состав блюда: рис, морской коктейль, мидии, вино белое, сладкий перец, лук репчатый, чеснок, тимьян, зелень, петрушка. · «Тапас бар» | улица Интернациональная, 9

Состав блюда: рис, мидии, креветки, осьминог, кальмар, курица, сладкий перец, горох, лимон. · «На пляже» | улица Зыбицкая, 6

Состав блюда: чёрный рис, колбаски чоризо, морской гребешок, креветки, мидии, зелёный горошек, сливочно-шафрановый соус. · «Маке-Маке Тики King» | улица Революционная, 10

Состав блюда: рис, креветки, мидии в ракушках, осьминог, томаты, фасоль стручковая, перец сладкий, лук, чеснок, розмарин, кинза. · «Бистрономия» | улица Мельникайте, 9 Состав блюда: рис, курица, перец зелёный, фасоль лима, тигровые креветки, кальмар, мидии. За каждую фестивальную паэлью гостям заведений будут выдаваться специальные стикеры. Купон с собранными фестивальными стикерами всех заведений можно будет обменять на 1 кг голубых мидий в любом магазине John Dory. Также John Dory разыграет три ужина с лобстером среди самых активных пользователей социальных сетей.