В Беларуси раскрыли портрет покупателя Geely

Geely покупают мужчины за 40 лет с 15 тыс. рублей сбережений. БПС-Сбербанк составил портрет белоруса, который привлекает льготный кредит по ставке 1,9% на покупку автомобилей Geely. Им оказался мужчина среднего возраста с 15 тыс. рублей личных сбережений, рассказали в банке.

Статистика собрана банком за первый месяц со старта программы льготного кредитования покупки автомобилей Geely. Первые 3 года новые владельцы могут пользоваться займом по сниженной ставке 1,9% годовых (ставке рефинансирования минус 8,6 п.п.). Для этого надо оплатить самостоятельно четверть машины. Банк также готов покрыть 90% стоимости автомобиля, но тогда льготная ставка будет действовать только 2 года. Кредит выдают максимум на 7 лет, а после льготного периода по нему надо будет платить по ставке рефинансирования плюс 2,5 п.п.

БПС-Сбербанк уже предоставил более сотни кредитов на покупку Geely. Чаще всего заемщиком становятся мужчины (76% случаев), а почти каждый четвертый автомобиль покупает девушка. В среднем получателю льготного автокредита 42 года.

Средняя стоимость автомобиля составляет 44 тыс. рублей. Чаще всего белорусы тратят на покупку Geely около 15 тыс. рублей сбережений, а оставшиеся 29 тыс. рублей занимают у банка. В этом случае каждый месяц (в течение 3 лет) по кредиту предстоит платить 369 рублей. По данным банка, около 75% покупателей оплачивают более 25% стоимости автомобили, остальные – менее четверти.

«С каждой неделей мы фиксируем рост интереса к нашему кредитному предложению. Низкая стоимость обслуживания кредита позволяет принимать взвешенное решение о покупке нового автомобиля. Более сотни человек уже выбрали Geely Atlas, предпочтя его подержанной иномарке», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

100-ым получателем кредита оказалась Татьяна Комар, которая в торжественной обстановке получила ключи от автомобиля в минском автосалоне. Представители банка поздравили Татьяну с приобретением и вручили travel-карточку ComPass Premium для сбора миль и экономии во время путешествий.

Напомним, льготные кредиты выдают по партнерской программе «Geely со Сбербанком», запущенной совместно с СЗАО «БелДжи». Оформить его можно в любом офисе БПС-Сбербанка. Решение принимают в течение дня с момента подачи пакета документов.