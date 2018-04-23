В 30 школах Минска откроют подготовительные классы к “Интер Академии ФШМ-Минск”

До 1 сентября футбольная школа “ФШМ-Минск” планирует открыть в столице не менее 30 подготовительных классов к “Интер Академии”. Они будут действовать на базе обычных минских школ как спортивные секции, записаться смогут ученики начальных классов и воспитанники старших групп детских садов, а вести уроки будут сертифицированные тренеры академии.

Первое занятие физкультурой в новом формате 20 апреля в СШ №19 провел один из самых известных белорусских футболистов Виталий Кутузов, который специально вернулся из Италии, чтобы познакомить белорусов с особенностями подготовки по итальянской системе. Со своим спортивным ток-шоу “90 детских вопросов о футболе” он посетит минские школы, где планируется открыть классы.

Проект ФШМ-Дети, в рамках которого и происходит открытие подготовительных футбольных классов в общеобразовательных школах, даст возможность заниматься спортом по передовым европейским методикам сотням детей во всех районах Минска и не быть привязанными к месту.

“Мы понимаем, что детки маленькие — в подготовительный класс принимаем с 4-5 лет — и к ним нужно особое отношение. Наша цель, чтобы родителям не нужно было везти своего ребенка на другой конец города, а можно было удобно заниматься спортом недалеко от дома, — говорит директор “ФШМ-Минск” Николай Мурашко. — Конечно, профессиональными футболистами станут далеко не все, но совершенно точно каждый научится играть в футбол и, главное, полюбит игру №1. А самые сильные маленькие спортсмены смогут попасть в “Интер Академию ФШМ-Минск”, которая открывается с сентября. Совсем недавно мы подписали соответствующий контракт с представителями миланского клуба”.

В настоящий момент открывает набор в пяти учебных заведениях — СШ № 19, 161 и 208, а также в гимназии № 38 и УПК № 31. Именно сюда намерен в ближайшее время приехать Кутузов – бывший игрок национальной сборной, БАТЭ и “Милана” сегодня является куратором “Интер Академии ФШМ-Минск”.

В формате ток-шоу, на которое дети приглашаются вместе с родителями, он откровенно ответит на любые вопросы, а также расскажет об итальянской системе подготовки, о том, каково играть в Серии А, как вырастить профессионального футболиста и не убить в ребенке желание заниматься спортом. После этого ребята под руководством тренерского состава “ФШМ-Минск” во главе с Сергеем Павлюковичем и иностранным специалистом Иоанном Мунтяном примут участие в первом вводном уроке по футболу.

Подготовительный класс действует в формате спортивной секции. Стоимость месяца занятий составляет 80 рублей (8 занятий — по два раза в неделю). Максимальное количество учеников в одном классе — 10 человек. С ребятами будут заниматься по итальянским методикам сертифицированные тренеры. По выходным дням для учеников разных школ будут устраиваться мини-турниры на новом стадионе “Интер Академии ФШМ-Минск” на Серова.

Список мест, где в Минске ребенок может научиться “кальчо” будет постоянно пополняться на сайте fsm-minsk.by. Здесь можно будет найти ближайшую от дома школу.