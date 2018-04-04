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04. 04. 2018

В штаб-квартире YouTube женщина ранила трех человек и застрелилась

Источник фото: Associated Press

3 апреля в штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. 39-летняя жительница Сан-Диего Насим Наджафи Агдам открыла огонь из пистолета по сотрудникам компании, в результате чего пострадали три человека, один из них находится в критическом состоянии. Сейчас сотрудники полиции проводят расследование инцидента.

Сегодня стала известна личность женщины, которая накануне устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии. Ею оказалась 39-летняя Насим Наджафи Агдам. Американские СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что случившееся не было терактом - женщина открыла огонь из-за бытового конфликта. Сначала она попросила позвать одного из сотрудников компании, а когда тот пришел – выстрелила в него из пистолета калибра 9 мм. Предварительно установлено, что это был ее бывший возлюбленный. 
 
Огнестрельные ранения получили еще две женщины. 36-лений мужчина находится в больнице Сан-Франциско в критическом состоянии, 32-летняя женщина – в тяжелом состоянии, 27-летняя – в удовлетворительном.
 
Также информагентства пишут, что Насим Наджафи Агдам являлась веганом, пропагандисткой ЗОЖ, защитницей прав животных, у нее был свой блог на  YouTube с 5 тыс. подписчиков.  В последнее время она жаловалась, что администрация YouTube «дискриминировала и фильтровала» ее публикации.
 
После стрельбы в офисе известного видеохостинга женщина покончила с собой.
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