04 апреля 2018, среда, 14:38
+17°C
Завтра +18°C
+17°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,41
04. 04. 2018

Мошенница из Минска наодолжала $260 тысяч: СК ищет потерпевших

В Минске сотрудники Следственного комитета разыскивают потерпевших от 59-летней предпринимательницы, которая обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. За восемь лет женщина взяла в долг у знакомых и коллег по работе более 260 тысяч долларов. И не вернула.

смотрите также На гомельскую лжецелительницу завели уголовное дело
Как сообщили в УСК по Минску, с 2001 года 59-летняя жительница столицы являлась индивидуальным предпринимателем. Она торговала женскими вещами (куртками, пальто, костюмами, сарафанами и т.п.). С 2016 по 2014 год ее торговые павильоны находились в торговом доме «Ждановичи», торговых центрах «Немига-3» и «Атлантик».
 
С 2009 года по декабрь 2016-го женщина путем обмана и злоупотребления доверием завладела деньгами 25 граждан – в основном коллег и знакомых. В качестве предлогов она называла необходимость закупки новых товаров, оплаты налогов и аренды помещений. В ряде случаев женщина обещала вернуть деньги с процентами. В общей сложности она получила более 260 тысяч долларов, заранее не намереваясь их отдавать.
 
В отношении нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Она частично возместила причиненный ущерб. Следователи ищут других пострадавших и просят звонить по телефонам: 8 (017) 286-73-99, 8 (017) 396-68-19.
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.