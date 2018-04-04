Мошенница из Минска наодолжала $260 тысяч: СК ищет потерпевших

В Минске сотрудники Следственного комитета разыскивают потерпевших от 59-летней предпринимательницы, которая обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. За восемь лет женщина взяла в долг у знакомых и коллег по работе более 260 тысяч долларов. И не вернула.

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Как сообщили в УСК по Минску, с 2001 года 59-летняя жительница столицы являлась индивидуальным предпринимателем. Она торговала женскими вещами (куртками, пальто, костюмами, сарафанами и т.п.). С 2016 по 2014 год ее торговые павильоны находились в торговом доме «Ждановичи», торговых центрах «Немига-3» и «Атлантик».

С 2009 года по декабрь 2016-го женщина путем обмана и злоупотребления доверием завладела деньгами 25 граждан – в основном коллег и знакомых. В качестве предлогов она называла необходимость закупки новых товаров, оплаты налогов и аренды помещений. В ряде случаев женщина обещала вернуть деньги с процентами. В общей сложности она получила более 260 тысяч долларов, заранее не намереваясь их отдавать.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Она частично возместила причиненный ущерб. Следователи ищут других пострадавших и просят звонить по телефонам: 8 (017) 286-73-99, 8 (017) 396-68-19.