В Минске пьяный дворник разбил машину, которая мешала вывозу мусора

В Минске дворник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, повредил припаркованный возле подъезда автомобиль Mitsubishi. По словам мужчины, ему надоели неправильно припаркованные машины, которые мешают вывозу бытового мусора. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщили 4 апреля в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около восьми часов утра во дворе дома по улице Наполеона Орды в Минске. Сначала дворник жилищно-эксплуатационной службы бил ногой по автомобилю, припаркованному около подъезда дома, а затем схватил мусорный контейнер и стал наносить удары им. Владелец машины увидел в окно, как мужчина в спецодежде работника ЖЭС атакует его имущество, и вызвал милицию.

Прибывшим сотрудникам уголовного розыска дворник объяснил, что жильцы дома постоянно паркуются возле подъезда и мешают вывозу мусора. Этот факт его разозлил, и поэтому он выместил свою злость на автомобиле. В момент случившегося 38-летний мужчина был сильно пьян – в его крови выявили более трех промилле алкоголя.

Дворник успел разбить стекло крышки багажника, а также повредить лакокрасочное покрытие на крыле, заднем бампере и крышке багажника авто. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до трех лет лишения свободы. К слову, ранее этот мужчина был судим за хулиганство.