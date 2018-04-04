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04. 04. 2018

В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей"

В столице России в торговом центре "Персей для детей" в среду, 4 апреля, начался пожар. Об этом сообщает Звезда со ссылкой на МЧС.

ЧП случилось в 12:30. Возгорание началось на четвертом этаже здания, и площадь пожара увеличивается. Эвакуированы посетители и персонал ТЦ, всего около 300 человек.

На месте происшествия работают пожарные. По последней информации, в результате происшествия один человек погиб и один получил ожоги.

 

В московском управлении МЧС сообщили, что после возгорания сработали системы эвакуации, дымозащиты и автоматического пожаротушения, работники торгового центра действовали уверенно и слаженно. Последний раз "Персей для детей" проверяли в марте, серьезных нарушений тогда не нашли.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Источник: korrespondent.net

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