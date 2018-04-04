5 апреля в Минске начнут отключать отопление в административных зданиях

Уже завтра в Минске начнут отключать отопление на предприятиях, а также в общественных и административных зданиях. Сегодня Мингорисполком принял соответствующее решение, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Дмитрий Плашков.

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Мингорисполком принял решение о завершении отопительного сезона для промышленных предприятий, общественных и административных зданий с 5 апреля. Если на улице будет по-прежнему тепло, в дальнейшем власти примут решение о прекращении подачи тепла в жилищный фонд, а затем – в школы, детские сады, медицинские учреждения и т.п. Пока эти две группы потребителей будут с теплыми батареями.

Решение об отключении отопления принимается местными органами власти, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет от 8 градусов тепла и выше. Если же холода вернутся, будет принято решение о переходе в режим протапливания.

По прогнозам Белгидромета, в ближайшие три дня в Беларуси днем ожидается около 10-15 градусов, местами температура воздуха будет повышаться до плюс 7-20. Однако ночью еще могут быть заморозки: например, в ночь на 7 апреля в некоторых районах будет минус 2.