В четверг, 5 апреля, Александр Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства. Им стал Виталий Дрожжа, который занимал пост генерального директора национального парка «Браславские озера». Он пришел на смену Михаилу Амельяновичу, которого уволили за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией.

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Александр Лукашенко заявил, что контроль за работой руководителей, особенно членов правительства, будет усилен потому, что «некоторые просто обнаглели». «Смотрите, чтобы все было честно и порядочно», - потребовал он.

По его словам, на должность главы Министерства лесного хозяйства претендовало много людей, но «затягивать с назначением не хотелось»: Лес не может быть бесхозным даже одну неделю». Также Александр Лукашенко отметил, что преимуществом Виталия Дрожжи является то, что он новый человек для руководящего состава министерства, пишет БелТА

«Вы не завязаны тут ни на какие круги, ни с кем не рыбачили и не охотились, дома кому-то или бани не строили. Действуйте и не смотрите по сторонам. Если кто-то вас хочет затащить не туда, куда надо, найдите возможность меня об этом проинформировать», - сказал он и посоветовал не поддаваться ни на какие хитросплетения.