05 апреля 2018, четверг, 16:17
+17°C
Завтра +12°C
+17°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,41
05. 04. 2018

Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства

Источник фото: Президент Беларуси

В четверг, 5 апреля, Александр Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства. Им стал Виталий Дрожжа, который занимал пост генерального директора национального парка «Браславские озера». Он пришел на смену Михаилу Амельяновичу, которого уволили за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией.

смотрите также Лукашенко назначил нового главу БелТА: политику президента вы поддерживаете
Александр Лукашенко заявил, что контроль за работой руководителей, особенно членов правительства, будет усилен потому, что «некоторые просто обнаглели». «Смотрите, чтобы все было честно и порядочно», - потребовал он.
 
По его словам, на должность главы Министерства лесного хозяйства претендовало много людей, но «затягивать с назначением не хотелось»: Лес не может быть бесхозным даже одну неделю». Также Александр Лукашенко отметил, что преимуществом Виталия Дрожжи является то, что он новый человек для руководящего состава министерства, пишет БелТА.
 
«Вы не завязаны тут ни на какие круги, ни с кем не рыбачили и не охотились, дома кому-то или бани не строили. Действуйте и не смотрите по сторонам. Если кто-то вас хочет затащить не туда, куда надо, найдите возможность меня об этом проинформировать», - сказал он и посоветовал не поддаваться ни на какие хитросплетения.
 
Его предшественник Михаил Амельянович, который проработал министром лесного хозяйства почти восемь лет, был снят с должности за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях. Его уволили в середине февраля.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.