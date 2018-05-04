Начальник угрозыска Чечерского РОВД задержан по подозрению в мошенничестве

5 апреля стало известно о задержании начальника отделения уголовного розыска Чечерского РОВД. Он подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

Официальный представитель областного УСК Мария Кривоногова сообщила, что в отношении начальника уголовного розыска Чечерского РОВД возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

В настоящий момент милиционер находится под стражей. Другие подробности уголовного дела пока не известны.