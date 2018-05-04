Начальник угрозыска Чечерского РОВД задержан по подозрению в мошенничестве

5 апреля стало известно о задержании начальника отделения уголовного розыска Чечерского РОВД. Он подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
новость
новость
5 апреля стало известно о задержании начальника отделения уголовного розыска Чечерского РОВД. Он подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.