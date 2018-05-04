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05. 04. 2018

Начальник угрозыска Чечерского РОВД задержан по подозрению в мошенничестве

Источник фото: Sputnik

5 апреля стало известно о задержании начальника отделения уголовного розыска Чечерского РОВД. Он подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

Официальный представитель областного УСК Мария Кривоногова сообщила, что в отношении начальника уголовного розыска Чечерского РОВД возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.
 
В настоящий момент милиционер находится под стражей. Другие подробности уголовного дела пока не известны.
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