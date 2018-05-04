Совмин определил, за какие услуги тунеядцы будут платить по полной

5 апреля на сайте белорусского правительства появились два постановления, которые касаются тунеядцев. Постановление №239 от 31.03.2018 года касается порядка отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, ведения базы таких граждан. Постановление №240 регламентирует, как будут работать специальные комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

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документе. Согласно первому постановлению, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, относятся люди, которые не осуществляют трудовую, предпринимательскую, ремесленную, творческую, учебную или иную деятельность. Все варианты перечислены в этом

Из списка тунеядцев исключаются те, кто не может работать по объективным причинам. Это, например, пенсионеры, многодетные матери, матери, воспитывающие ребенка до 7 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также потерявшие работу по уважительным причинам (в течение 6 месяцев с даты увольнения) и некоторые другие граждане. Занятыми в экономике будут считать людей, которые занимаются растениеводством и животноводством (но не в областных центрах) на участке, предоставленном для ведения личного подсобного или фермерского хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома. Ведением базы тунеядцев теперь будет заниматься Министерство труда и социальной защиты (ранее это было поручено Министерству по налогам и сборам).

Также сегодня правительство определило, какие услуги будут оплачивать социальные иждивенцы по полной стоимости. Они будут возмещать в 100-процентном объемы затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства, а также платить по полным тарифам за пользование жилыми помещениями. Так, списки тунеядцев будут подаваться в организации, начисляющие плату за ЖКУ и пользование жилыми помещениями, ежеквартально. Однако в Совмине не говорят, как будет осуществляться расчет в том случае, если в одном жилом помещении зарегистрирован не только тунеядец, но и работающий человек.

Уволенные работники не попадают под действие декрета в течение квартала, следующего за кварталом, в котором они остались без работы. Однако им и женщинам, которые находятся под медицинским наблюдением в период беременности и родов (это тоже является основанием не считаться тунеядцем) нужно будет обратиться в комиссию и предоставить документы. Иначе им придется оплачивать коммуналку и другие услуги по полной.