На Пасху сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме

В предстоящие выходные, 7 и 8 апреля, сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Они примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, сообщается на сайте УГАИ МВД Беларуси.

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Инспекторы уделят особое внимание контролю соблюдения водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов и физическому состоянию участников дорожного движения. Они советуют автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения и отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, резких торможений. Также водителям нужно обеспечить безопасную перевозку детей и проследить, чтобы все сидящие в автомобиле были пристегнуты.

Пешеходам и велосипедистам сотрудники ГАИ рекомендуют проявлять повышенное внимание при участии в дорожном движении, избегать выхода на проезжую часть, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам. В темное время суток нужно обозначать себя световозвращающими элементам.