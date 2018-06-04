В Ганцевичах тренера ДЮСШ осудили за интимную связь с девятиклассницей

В Ганцевичах бывший тренер детско-юношеской спортивной школы получил срок за интимную связь с девятиклассницей. Суд Ганцевичского района приговорил 25-летнего молодого человека к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.

14-летняя школьница забеременела в мае 2017 года. Учителя заметили перемены во внешности девочки и вызвали ее на откровенный разговор. Она призналась, что находится в интересном положении. Педагоги были вынуждены сообщить об этом отдел образования, а оттуда информация поступила в районный отдел Следственного комитета, пишет БелТА

Правоохранители выяснили, что девочка забеременела от тренера детско-юношеской спортивной школы (уже бывшего). Когда несовершеннолетняя родила ребенка, мать обвиняемого оформила опеку над ним.

Молодого человека признали виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2,5 года. Также он в течение пяти лет не сможет работать в учреждениях образования.