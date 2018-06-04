Беларусь и Россия обсудят создание единого рынка молока

На следующей неделе представители министерств сельского хозяйства России и Беларуси проведут переговоры по вопросу создания единого рынка молока. Первые консультации должны состояться 11 апреля, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

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Джамбулат Хатуов отметил, что они планируют проанализировать себестоимость производства молочной продукции в России и Беларуси, а также весь перечень перерабатывающих предприятий, достижения последних лет в применении технологий и т.д.

Главное, по словам российского чиновника, - определить объемы поставок молочной продукции на 2018 год. «У нас есть полная уверенность, что российская сторона и братская Беларусь будут в этом удовлетворены», - добавил он.

Сегодня стало известно, что Министерство сельского хозяйства России предложило механизм урегулирования споров по одной из наиболее спорных категорий продукции – сухого молока. В частности, ведомство планирует создать единую компанию по поставкам белорусского сухого молока на российский рынок.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что белорусским производителям стоит искать новые рынки сбыта молочной продукции: «у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком». Руководитель Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц на это заявление заметил, что Беларусь не напугана намерением России развивать свое молочное производство.