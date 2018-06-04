Перевозчик пытался скрыть от белорусских таможенников 30 тысяч роз

Сотрудники таможни конфисковали на белорусско-литовской границе 30 тысяч свежесрезанных роз, которые перевозчик «забыл» задекларировать. Об этом сегодня рассказали в Гродненской региональной таможне.

смотрите также Витебская таможня задержала партию оборудования для майнинга на $200 тыс

Грузовик Volvo со свежесрезанными цветами и зеленью ехал со стороны Литвы. В пункте пропуска «Бенякони» таможенники устроили углубленный досмотр автомобиля, который подтвердил, что в грузовом отсеке находится незаявленная продукция. Дело в том, что информация о 30 тыс. роз в документах вовсе отсутствовала. То есть предприниматель попытался скрыть от таможенников такое большое количество цветов.

Таможня начала административный процесс по факту недекларирования товара. Субъекту хозяйствования придется выплатить штраф в размере до 30% от стоимости перемещаемого товара.