06 апреля 2018, пятница, 17:54
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
06. 04. 2018

Перевозчик пытался скрыть от белорусских таможенников 30 тысяч роз

Источник фото: ГТК

Сотрудники таможни конфисковали на белорусско-литовской границе 30 тысяч свежесрезанных роз, которые перевозчик «забыл» задекларировать. Об этом сегодня рассказали в Гродненской региональной таможне.

смотрите также Витебская таможня задержала партию оборудования для майнинга на $200 тыс
Грузовик Volvo со свежесрезанными цветами и зеленью ехал со стороны Литвы. В пункте пропуска «Бенякони» таможенники устроили углубленный досмотр автомобиля, который подтвердил, что в грузовом отсеке находится незаявленная продукция. Дело в том, что информация о 30 тыс. роз в документах вовсе отсутствовала. То есть предприниматель попытался скрыть от таможенников такое большое количество цветов.
 
Таможня начала административный процесс по факту недекларирования товара. Субъекту хозяйствования придется выплатить штраф в размере до 30% от стоимости перемещаемого товара.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.