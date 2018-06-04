Перевозчик пытался скрыть от белорусских таможенников 30 тысяч роз

Сотрудники таможни конфисковали на белорусско-литовской границе 30 тысяч свежесрезанных роз, которые перевозчик «забыл» задекларировать. Об этом сегодня рассказали в Гродненской региональной таможне.
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Сотрудники таможни конфисковали на белорусско-литовской границе 30 тысяч свежесрезанных роз, которые перевозчик «забыл» задекларировать. Об этом сегодня рассказали в Гродненской региональной таможне.
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.