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06. 04. 2018

Жительница Бреста убила мужа, а спустя 30 лет – и сына

Источник фото: Следственный комитет

В Бресте 67-летняя женщина, которая страдает серьезным психическим заболеванием, лишила жизни собственного сына спустя 30 лет после убийства супруга. Сейчас она находится в стационаре под строгим наблюдением, сообщили в УСК по Брестской области.

Преступление произошло в середине ноября 2017 года. Пожилая женщина поссорилась со своим сыном и не меньше семи раз ударила топором по голове, а затем сдавила горло. 37-летний мужчина умер на месте.
 
Во время расследования уголовного дела, возбужденного в отношении брестчанки, выяснилось, что 30 лет назад при похожих обстоятельствах она убила своего мужа. Тогда к женщине, страдающей душевным расстройством, были применены принудительные меры безопасности и лечения.
 
По итогам второй психолого-психиатрическую экспертизу специалисты установили, что в момент убийства сына женщина не осознавала значение своих действий и не могла руководить ими. Уголовное дело направлено в суд.
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