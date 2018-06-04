06 апреля 2018, пятница, 20:38
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
06. 04. 2018

9 апреля в жилых домах Минска начнут отключать отопление

9 апреля в Минске завершается отопительный сезон для второй категории потребителей – жилфонда, общежитий, гостиниц, учебных заведений. В пятницу столичные власти приняли соответствующее решение, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.

9 апреля батареи начнут остывать в квартирах и домах минчан, а также в общежитиях, гостиницах, вузах, ссузах и ПТУ. Мингорисполком принял такое решение в связи с тем, что в течение трех дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов.
 
Дмитрий Плашков заверил, что они продолжают следить за прогнозом погоды, но серьезных заморозков в ближайшее время не предвидится. Однако коммунальщики будут готовы оперативно отреагировать в случае внезапного похолодания. «Пока системы будут оставаться заполненными до начала сезонных работ», - отметил он, пишет БелТА.
 
А с 10 апреля в Минске перестанут отапливать детские сады, школы, больницы, поликлиники, библиотеки, музеи и госархивы.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.