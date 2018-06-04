9 апреля в жилых домах Минска начнут отключать отопление

9 апреля в Минске завершается отопительный сезон для второй категории потребителей – жилфонда, общежитий, гостиниц, учебных заведений. В пятницу столичные власти приняли соответствующее решение, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.

9 апреля батареи начнут остывать в квартирах и домах минчан, а также в общежитиях, гостиницах, вузах, ссузах и ПТУ. Мингорисполком принял такое решение в связи с тем, что в течение трех дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов.

Дмитрий Плашков заверил, что они продолжают следить за прогнозом погоды, но серьезных заморозков в ближайшее время не предвидится. Однако коммунальщики будут готовы оперативно отреагировать в случае внезапного похолодания. «Пока системы будут оставаться заполненными до начала сезонных работ», - отметил он, пишет БелТА

А с 10 апреля в Минске перестанут отапливать детские сады, школы, больницы, поликлиники, библиотеки, музеи и госархивы.