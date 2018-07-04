Макей о ситуации вокруг Беларуси: находимся между двух больших огней

Беларусь расположилась между «двух больших огней» - Европейским союзом и Россией, которые находятся в состоянии враждебности. И страдает от этого. «Мы хотим сохранить хорошие отношения с Россией. С другой стороны, мы бы хотели иметь более продвинутые, тесные отношения с Евросоюзом. Это наша цель», - заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews.

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Владимир Макей отметил, что за последние два года Беларуси удалось достигнуть в отношениях с Евросоюзом большего, чем за 20 лет санкций, недоверия и так называемой «мегафонной дипломатии». Была сформирована Координационная группа Беларусь-ЕС, началась реализация новых совместных программ с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Евросоюз в два раза увеличил помощь в рамках разных программ.

По его словам, Беларусь хотела бы поддерживать нормальные отношения с Европейским союзом. Также республика крайне заинтересована в нормальном торговом и экономическом сотрудничестве. «Это позволяет нам укреплять нашу экономику, сохранять и укреплять политическую независимость», - объяснил министр.

Руководитель внешнеполитического ведомства с сожалением констатировал, что на сегодняшний день Беларусь пребывает между двумя крупными геополитическими игроками, которые находятся в состоянии враждебности: с одной стороны – Россия, с другой – Евросоюз.

«Мы страдаем от этого. Потому что белорусская экономика является экспортоориентированной. Мы зависим от ситуации на зарубежных рынках, и хотели бы иметь нормальные торговые отношения с Востоком и Западом, с Севером и Югом», - сказал Владимир Макей.

Беларусь сильно зависит от России с экономической точки зрения, у нас создано «единое пространство от Бреста до Владивостока», обеспечиваются равные права для граждан двух стран. Россия – наш ключевой партнер. А ЕС - второй по значимости экономический партнер после РФ, отметил глава МИД.

«Мы хотим сохранить хорошие отношения с Россией. С другой стороны, мы бы хотели иметь более продвинутые, тесные отношения с Евросоюзом. Это наша цель, и мы активно работаем над ее достижением», - заявил он.

Владимир Макей поделился планами по развитию отношений с ЕС. По его словам, белорусская сторона хочет продолжить работу по заключению соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии, о приоритетах партнерства до 2020 года в рамках Восточного партнерства, а также заключить рамочное соглашение как правовую основу для сотрудничества.

«Мы искренне заинтересованы в тесном сотрудничестве с Европейским союзом, потому что понимаем, что это поможет нам выжить в нестабильной ситуации, приблизиться к европейским ценностям, европейскому пониманию демократии», - заключил он.