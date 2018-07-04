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07. 04. 2018

"Неман" в седьмой раз выиграл чемпионат Беларуси по хоккею

Фото: vk.com/hcneman Источник фото: "ВКонтакте"

Хоккейный клуб «Неман» стал семикратным чемпионом Беларуси, обыграв минскую «Юность». В финальной серии Кубка президента хоккеисты из Гродно победили четыре раза, а их соперники – два раза.

6 апреля на льду «Чижовка-Арены» состоялся итоговый матч чемпионата Беларуси по хоккею. В первом периоде игрокам «Юности» удалось забросить две шайбы, но гродненцы отвоевали один год. После перерыва хоккеисты «Немана» за 38 секунд забросили две шайбы.
 
Итог матча: «Юность-Минск» - «Неман-Гродно» - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0).
 
Шайбы: 
 
  • 1:0 — Землянкин (1.52), 
  • 1:1 — Левша (2.32), 
  • 2:1 — Устиненко (7.09), 
  • 2:2 — Левша (36.41, в большинстве), 
  • 3:2 — Гринь (37.19).
 
«Неману» и «Юности» предстоит сыграть в Лиге чемпионов сезона 2018/19. Гродненцы будут участвовать в турнире как чемпионы страны, а минчане – как победители Континентального кубка.
 

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