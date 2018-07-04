Беларусь попросила Литву прокомментировать инцидент на Игналинской АЭС

Беларусь попросила Литву объяснить очередной инцидент на Игналинской атомной электростанции, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик. В частности, недавно на сайте Игналинской АЭС появилось сообщение об очередной нештатной ситуации, но официальных комментарий не последовало.

В частности, 3 апреля на сайте Игналинской АЭС появилось сообщение об очередной нештатной ситуации, но официальных комментарий не последовало.

«1 апреля во время обработки отработанного ядерного топлива в горячей камере 2-го блока часть одной сборки отработанного топлива отцепилась от используемого подъемного механизма и осталась на дне горячей камеры. Был проведен осмотр сборки отработанного топлива – наружных повреждений не обнаружено. Радиационный фон не изменился, фактов влияния на ядерную безопасность не установлено, никто из работников не пострадал», - отмечается в сообщении.

В связи с этим Беларусь запросила у Литвы официальные разъяснения этой ситуации. Дмитрий Мирончик отметил, что это уже не первое происшествие на Игналинской АЭС в этом году.

«Исходим из того, что обеспечение ядерной безопасности в ходе технически сложного и длительного процесса вывода из эксплуатации ИАЭС требует пристального внимания не только литовской стороны, но и международных структур, включая ЕС», - пояснил представитель МИД Беларуси.

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