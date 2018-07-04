В Минске наградили школьника, который спас тонувшую женщину

В Минске представители горисполкома и администрации Советского района наградили одиннадцатиклассника Романа Рябова, который на прошлой неделе спас тонувшую в Цнянском водохранилище пенсионерку. Его поблагодарили за героический поступок и одарили подарками.

6 апреля представители Мингорисполкома и администрации Советского района посетили среднюю школу им. Янки Купалы № 19, чтобы наградить учащегося Романа Рябова за смелый поступок. 26 марта школьник спас пожилую женщину , которая провалилась под лед на Цнянском водохранилище.

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко наградила парня благодарностью от председателя Мингорисполкома и вручила ему памятный подарок - интерактивную фоторамку.

«Это поступок, на который способен только очень мужественный и достойный человек. Примите самый низкий поклон и слова огромной благодарности», - отметила она, обращаясь к Роману и его родителям.

Однако на этом подарки не закончились. Первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич вручил герою благодарность и ноутбук.