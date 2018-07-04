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07. 04. 2018

В Минске наградили школьника, который спас тонувшую женщину

Роман Рябов, который спас тонувшую пенсионерку в Минске Источник фото: "Минск-Новости"

В Минске представители горисполкома и администрации Советского района наградили одиннадцатиклассника Романа Рябова, который на прошлой неделе спас тонувшую в Цнянском водохранилище пенсионерку. Его поблагодарили за героический поступок и одарили подарками.

6 апреля представители Мингорисполкома и администрации Советского района посетили среднюю школу им. Янки Купалы № 19, чтобы наградить учащегося Романа Рябова за смелый поступок. 26 марта школьник спас пожилую женщину, которая провалилась под лед на Цнянском водохранилище.
 
Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко наградила парня благодарностью от председателя Мингорисполкома и вручила ему памятный подарок - интерактивную фоторамку.
 
«Это поступок, на который способен только очень мужественный и достойный человек. Примите самый низкий поклон и слова огромной благодарности», - отметила она, обращаясь к Роману и его родителям.
 
 
Однако на этом подарки не закончились. Первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич вручил герою благодарность и ноутбук.
 
Кроме того, благодарностью Мингорисполкома и подарком в виде наручных часов был отмечен и отец юноши, который помогал спасать тонувшую женщину, пишет агентство «Минск-Новости».
 
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