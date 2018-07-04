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07. 04. 2018

Под Фаниполем пьяная компания на VW врезалась в дерево: погиб пассажир

Источник фото: УВД Миноблисполкома

В Дзержинском районе легковой автомобиль Volkswagen Vento с пьяной компанией врезался в дерево. Один человек погиб, трое оказались в больнице, сообщили в УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло в пятом часу дня 6 апреля на 22-м километре трассы Р1 Минск – Дзержинск, неподалеку от Фаниполя. 24-летний водитель Volkswagen Vento ехал в сторону Дзержинска. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.
 
 
Молодой человек, который ехал на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте аварии. Водителя и двух пассажиров, девушку и парня 24-х лет, госпитализировали в реанимацию. Медики диагностировали у них серьезные травмы.
 
В ГАИ уточнили, что все находившиеся в машине имели признаки алкогольного опьянения, включая самого водителя, никто не был пристегнут. Автомобиль был без техосмотра и страховки, снят с учета. Он принадлежит пассажирке.
 
По словам очевидцев, незадолго до ДТП водитель Volkswagen на большой скорости многократно перестраивался из полосы в полосу в плотном транспортном потоке, как говорят, «играл в шашки». Во время очередного опасного маневра он потерял управление.
 
 
Возбуждено уголовное дело.
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Аварии, ДТП
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