На православную Пасху в Беларуси потеплеет до +21°C

На православную Пасху, которая отмечается в этом году 8 апреля, в Беларуси будет без осадков, температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Об этом сообщили в Республиканском гидрометцентре.
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На православную Пасху, которая отмечается в этом году 8 апреля, в Беларуси будет без осадков, температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Об этом сообщили в Республиканском гидрометцентре.
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.