На православную Пасху в Беларуси потеплеет до +21°C

На православную Пасху, которая отмечается в этом году 8 апреля, в Беларуси будет без осадков, температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Об этом сообщили в Республиканском гидрометцентре.

смотрите также "Пасха объединяет людей": Лукашенко поздравил белорусов с праздником По прогнозам синоптиков, завтра в Беларуси будет небольшая облачность, без осадков. Ветер южного направления, умеренный. Температуре воздуха в ночные часы составит от минус 1 до плюс 5 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до 12-18 градусов выше нуля, в юго-западных районах – до плюс 21.