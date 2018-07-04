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07. 04. 2018

На православную Пасху в Беларуси потеплеет до +21°C

На православную Пасху, которая отмечается в этом году 8 апреля, в Беларуси будет без осадков, температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Об этом сообщили в Республиканском гидрометцентре.

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По прогнозам синоптиков, завтра в Беларуси будет небольшая облачность, без осадков. Ветер южного направления, умеренный.
 
Температуре воздуха в ночные часы составит от минус 1 до плюс 5 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до 12-18 градусов выше нуля, в юго-западных районах – до плюс 21.
 
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Беларусь
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