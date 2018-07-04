В Орше и Белоозерске машины сбили детей на пешеходных переходах

В пятницу, 6 апреля, в Белоозерске (Брестская обл.) водитель Citroen сбил на пешеходном переходе 7-летнюю девочку, а в Орше (Витебская обл.) водитель Volkswagen Passat наехал на третьеклассника. Подробности случившегося сообщили сегодня в областных ГАИ.

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Обе аварии произошли в восьмом часу вечера с разницей в 30 минут. В 19:20 водитель Volkswagen Passat совершил наезд на мальчика 2009 года рождения, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась 34-летняя женщина.

ДТП в Орше. Фото: ГАИ Витебской области

Инспекторы уточнили, что ребенок попал под колеса машины тогда, когда она совершала поворачивала с улицы Могилевской на улицу Соляникова. Пострадавшего с открытым переломом ноги госпитализировали.

Вторая авария, в которой пострадал ребенок, произошла накануне в 19:50 на проспекте Мира в Белоозерске. 41-летний водитель Citroen сбил 7-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмированную школьницу увезли в больницу.

ДТП в Белоозерске. Фото: ГАИ Брестской области