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07. 04. 2018

В Орше и Белоозерске машины сбили детей на пешеходных переходах

ДТП в Белоозерске Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В пятницу, 6 апреля, в Белоозерске (Брестская обл.) водитель Citroen сбил на пешеходном переходе 7-летнюю девочку, а в Орше (Витебская обл.) водитель Volkswagen Passat наехал на третьеклассника. Подробности случившегося сообщили сегодня в областных ГАИ.

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Обе аварии произошли в восьмом часу вечера с разницей в 30 минут. В 19:20 водитель Volkswagen Passat совершил наезд на мальчика 2009 года рождения, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находилась 34-летняя женщина.
 
 
ДТП в Орше. Фото: ГАИ Витебской области
 
Инспекторы уточнили, что ребенок попал под колеса машины тогда, когда она совершала поворачивала с улицы Могилевской на улицу Соляникова. Пострадавшего с открытым переломом ноги госпитализировали.
 
Вторая авария, в которой пострадал ребенок, произошла накануне в 19:50 на проспекте Мира в Белоозерске. 41-летний водитель Citroen сбил 7-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмированную школьницу увезли в больницу.
 
 
ДТП в Белоозерске. Фото: ГАИ Брестской области
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