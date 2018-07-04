МВД - о поправках в закон о СМИ: интернет - иногда прямая угроза государству

Изменения в закон о средствах массовой информации, которые сейчас обсуждаются в Беларуси, является объективной и необходимой мерой. «Необходимость их принятия назрела», - заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.

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Правоохранитель отметил, что интернет - это не только благо с точки зрения информации и коммуникации, но еще и определенный вред, а иногда прямая угроза государству, обществу и отдельным людям. По его словам, наркопреступность перешла с улиц в интернет и приобрела черты киберпреступности, передает БелТА

«Более 90% наркотиков и психотропов в стране распространяется через интернет, - продолжил он. - И это не только реклама и сама купля-продажа, но еще использование электронных денег, что крайне затрудняет выявление и пресечение преступлений в сети. Это еще и так называемый рекрутинг, то есть вербовка потенциальных наркодилеров».

Геннадий Казакевич констатировал, что интернет опасен анонимностью: преступники используют современные технологии, которые затрудняют выявление пользователя. В этой связи интернет-ресурсы должны нести ответственность за размещаемую информацию, считает представитель МВД.

«Любая информация подлежит оценке. Любой субъект, который ее распространяет, в том случае если она является незаконной, несет ответственность», - подчеркнул он.

Также Геннадий Казакевич призвал не забывать про угрозу бесконтрольного использования интернета для детей. «В Беларуси появились такие негативные социальные явления, как секс-чаттинг, секстинг, грумминг, которые активно используют педофилы, - объясняет он. - В интернете даже гуляют инструкции, как склонить ребенка к совершению действий сексуального характера».

«Говорить о тотальном контроле интернета не приходится - это невозможно. Но мы должны выработать эффективный комплекс мер, который позволит одновременно и выявлять, и пресекать такую негативную информацию», - подытожил Казакевич.