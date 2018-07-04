В Пружанском районе мотоциклист врезался во встречный МАЗ и погиб

В Пружанском районе мотоциклист врезался на встречной полосе в грузовик МАЗ, обгоняя попутный УАЗ. 31-летний байкер погиб, пассажирку госпитализировали в реанимацию. Подробности ДТП сообщили сегодня в ГАИ Брестской области.
В Пружанском районе мотоциклист врезался на встречной полосе в грузовик МАЗ, обгоняя попутный УАЗ. 31-летний байкер погиб, пассажирку госпитализировали в реанимацию. Подробности ДТП сообщили сегодня в ГАИ Брестской области.
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.