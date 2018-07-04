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07. 04. 2018

В Пружанском районе мотоциклист врезался во встречный МАЗ и погиб

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В Пружанском районе мотоциклист врезался на встречной полосе в грузовик МАЗ, обгоняя попутный УАЗ. 31-летний байкер погиб, пассажирку госпитализировали в реанимацию. Подробности ДТП сообщили сегодня в ГАИ Брестской области.

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Авария со смертельным исходом произошла около 17:50 в пятницу, 6 апреля, на 126-м километре автодороги Гродно-Ружаны-Ивацевичи. 31-летний житель Гродно на мотоцикле Yamaha, двигаясь в сторону Ивацевичей, попытался обогнать УАЗ и врезался в МАЗ, двигавшийся по встречной полосе.
 
 
Мотоциклист погиб на месте. 28-летняя жительница Гродно, которая ехала на мотоцикле в качестве пассажира, с тяжелыми травмами были госпитализирована в Пружанскую больницу.

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