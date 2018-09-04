Парень из Мяделя выманивал у людей деньги и спускал их у букмекеров

26-летний уроженец Мяделя обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщили 9 апреля в управлении Следственного комитета по Минской области. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении молодого человека, завершено.

Следователи установили, что с января 2015 года по октябрь 2017 года уроженец Мяделя под разными вымышленными предлогами выманил деньги у 21 потерпевшего. Молодой человек общался в соцсети со знакомыми из разных регионов и просил в долг. Рассказывал, что ему срочно понадобились деньги на покупку по выгодной цене электронной и компьютерной техники за границей для последующей перепродажи, для медицинской помощи матери, поездки в другой город, на покупку подарка девушке.

Потерпевшие переводили от 50 до 300 белорусских рублей на карточку обвиняемого и лишались денег. На самом деле парень был завсегдатаем букмекерских контор и проигрывал перечисленные деньги, делая ставки.

Несмотря на долги, парень продолжал играть в надежде на выигрыш и раз за разом обращался к знакомым за материальной помощью. Один из потерпевших передал ему 10 тысяч рублей, которые выручил от продажи машины, другой оформил на себя кредит и передал 5 тысяч рублей фигуранту уголовного дела.

В СК отмечают, что ущерб составил в общей сложности 23 тыс. рублей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.