09 апреля 2018, понедельник, 12:52
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
09. 04. 2018

Парень из Мяделя выманивал у людей деньги и спускал их у букмекеров

26-летний уроженец Мяделя обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщили 9 апреля в управлении Следственного комитета по Минской области. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении молодого человека, завершено.

Следователи установили, что с января 2015 года по октябрь 2017 года уроженец Мяделя под разными вымышленными предлогами выманил деньги у 21 потерпевшего. Молодой человек общался в соцсети со знакомыми из разных регионов и просил в долг. Рассказывал, что ему срочно понадобились деньги на покупку по выгодной цене электронной и компьютерной техники за границей для последующей перепродажи, для медицинской помощи матери, поездки в другой город, на покупку подарка девушке.
 
Потерпевшие переводили от 50 до 300 белорусских рублей на карточку обвиняемого и лишались денег. На самом деле парень был завсегдатаем букмекерских контор и проигрывал перечисленные деньги, делая ставки.  
 
Несмотря на долги, парень продолжал играть в надежде на выигрыш и раз за разом обращался к знакомым за материальной помощью. Один из потерпевших передал ему 10 тысяч рублей, которые выручил от продажи машины, другой оформил на себя кредит и передал 5 тысяч рублей фигуранту уголовного дела. 
 
В СК отмечают, что ущерб составил в общей сложности 23 тыс. рублей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
 
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.