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09. 04. 2018

Выпускники агроклассов получат льготы при поступлении в аграрные вузы

Выпускники агроклассов, которые вводятся в Беларуси в новом учебном году, получат льготы при поступлении в вузы на сельскохозяйственные специальности. Об этом сообщили представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Классы с сельскохозяйственным уклоном появятся в белорусских школах с 1 сентября 2018 года. Они будут создаваться на базе 10 и 11 классов. В агроклассах учащиеся на факультативных занятиях получат представление о современном сельском хозяйстве и изучат азы сельскохозяйственных специальностей. «Это немаловажно для принятия решения при выборе будущей профессии», - считают в Минсельхозпроде.
 
Представители ведомства сообщили, что окончившие агроклассы школьники смогут поступить в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности на льготных условиях. Правда, они не уточнили, о каких именно льготах идет речь.
 
Также в Беларуси пересмотрят учебные планы и программы подготовки специалистов в аграрных вузах и колледжах в части введения на 1-м курсе учебных ознакомительных практик. Будет увеличено количество практических занятий на производстве, пишет БелТА.
 
«Это позволит обучающимся на начальном этапе учебы более глубоко познать особенности будущей профессии и оценить свои возможности», - пояснили в министерстве.
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