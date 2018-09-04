В Гродно начали судить организатора финансовой пирамиды на $380 тыс.

В понедельник, 9 апреля, в Гродно начался суд над 22-летним уроженцем Мозыря, который создал в интернете финансовую пирамиду и обманул почти 900 вкладчиков, обещая им до 300% ежемесячного дохода. Сумма ущерба составила в общей сложности более 760 тысяч белорусских рублей (около 380 тысяч долларов по нынешнему курсу).
Молодой человек занялся мошеннической деятельностью в 2015 году. У него появился свой сайт, где людям обещали быстрый заработок, группы в социальных сетях, в которых рассказывал, как люди могут получить большие проценты за вложенные в финансовый проект «New Assets Union» деньги. Проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.
Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Молодой человек признал свою вину и пообещал, что когда выйдет на свободу, то обязательно вернет деньги всем вкладчикам. Как сообщил прокурор Антон Шелкович, большинство потерпевших – из Гродно и Гродненской области, но есть обманутые вкладчики практически из всех крупных городов Беларуси, а также из России и Украины, пишет TUT.by
Обвиняемому грозит от 3 до 10 лет заключения.