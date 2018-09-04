В Гродно начали судить организатора финансовой пирамиды на $380 тыс.

В понедельник, 9 апреля, в Гродно начался суд над 22-летним уроженцем Мозыря, который создал в интернете финансовую пирамиду и обманул почти 900 вкладчиков, обещая им до 300% ежемесячного дохода. Сумма ущерба составила в общей сложности более 760 тысяч белорусских рублей (около 380 тысяч долларов по нынешнему курсу).

смотрите также Парень из Мяделя выманивал у людей деньги и спускал их у букмекеров Молодой человек занялся мошеннической деятельностью в 2015 году. У него появился свой сайт, где людям обещали быстрый заработок, группы в социальных сетях, в которых рассказывал, как люди могут получить большие проценты за вложенные в финансовый проект «New Assets Union» деньги. Проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников. С февраля 2015 года по апрель 2016-го парень завладел денежными средствами граждан на общую сумму более 750 тысяч рублей. Ранее Телеграф рассказывал подробности существования этой финансовой пирамиды Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Молодой человек признал свою вину и пообещал, что когда выйдет на свободу, то обязательно вернет деньги всем вкладчикам. Как сообщил прокурор Антон Шелкович, большинство потерпевших – из Гродно и Гродненской области, но есть обманутые вкладчики практически из всех крупных городов Беларуси, а также из России и Украины, пишет TUT.by Обвиняемому грозит от 3 до 10 лет заключения.