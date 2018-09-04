С Кипра экстрадировали белоруску, разыскиваемую по линии Интерпола

В минувшую субботу, 7 апреля, в Национальный аэропорт Минск рейсом из Ларнаки доставили белоруску, которая находилась в международном розыске по линии Интерпола. Женщина завербовала как минимум 19 соотечественниц с целью их сексуальной эксплуатации в ночных клубах Кипра и Швейцарии.

Экстрадированная с Кипра белоруска 1976 года рождения обвиняется в причастности к сексуальной эксплуатации, сообщили в МВД Беларуси. Начальник Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Александр Петран рассказал, что с 2000 по 2004 годы женщина обманом завербовала как минимум 19 белорусских женщин для занятия проституцией на территории Кипра и Швейцарии.

Правоохранители выяснили, что она действовала по предварительному сговору с иностранными гражданами.

Женщина публиковала объявления в газетах о наборе танцовщиц на высокооплачиваемую работу за границей и заявляла о себе как о представителе шоу-бизнеса. Она убеждала потенциальных жертв в отсутствии каких-либо сексуальных домогательств со стороны нанимателя, скрывая тот факт, что в новых клубах указанных стран занятие проституцией - основной вид заработка. Женщина подбирала девушек, как правило, безработных и малообеспеченных, которых можно было легко ввести в заблуждение. За каждую завербованную «танцовщицу» она получала денежное вознаграждение.

В августе 2015 года белоруску задержали на Кипре и поместили под временный арест для рассмотрения вопроса о выдаче белорусским правоохранителям. Пытаясь избежать экстрадиции на родину, где ей грозит до 8 лет лишения свободы, женщина использовала все возможные рычаги юридической защиты, обращаясь в суды различных инстанций.

«Лишь по истечении более чем двух с половиной лет, в марте 2018 года, компетентными органами Кипра было принято окончательное решение о ее выдаче», - отметил Александр Петран.