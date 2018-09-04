В Минске появится новое кладбище, а Военное кладбище реконструируют

На выезде из Минска появится новое кладбище, а Военное кладбище будет реконструировано. Об этом в понедельник, 9 апреля, рассказал руководитель КУП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Николай Ракевич.

«Из 23 кладбищ в нашем ведении только одно – «Западное» - полностью действующее», - отметил Николай Ракевич.

На других кладбищах захоронения производятся на ранее выделенных местах или в существующие могилы, а на «Западном» уже заканчиваются свободные площади. Спустя год-полтора, по его словам, хоронить там станет негде. Поэтому было принято решение о создании нового места для погребений - кладбища «Лесное». Оно будет находиться в районе поселка Малый Тростенец, на выезде из Минска в могилевском направлении.

Строительство нового кладбища начнется в 2019 году, сейчас специалисты завершают проектные работы. Площадь «Лесного» составит около 80 гектаров, что позволит осуществлять захоронения в течение 15-20 лет, пишет БелТА

Также директор Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания рассказал, что в Минске планируется реконструировать Военное кладбище – по подобию того, что было сделано во время реконструкции кладбища «Крупцы» в 2013 году.

«Сейчас это место погребения (имеется в виду «Крупцы» - прим. Телеграф) газонного типа, уставлены надмогильные сооружения единого образца, на территории удобные дорожки, скамейки, по периметру ограждение», - сообщил Николай Ракевич.