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09. 04. 2018

В Минском районе под колесами поезда погиб 8-летний мальчик

В минувшие выходные на железнодорожной станции Помыслище в Минском районе под колесами скорого поезда сообщением Брест — Санкт-Петербург погиб 8-летний мальчик, который переходил железнодорожные пути вместе с бабушкой. По факту гибели ребенка проводится проверка.

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Трагический случай произошел вечером в воскресенье, 8 апреля. 61-летняя жительница агрогородка Щомыслица переводила четверых несовершеннолетних внуков через железнодорожные пути по нерегулируемому наземному переходу.
 
По информации Минского РУВД, пенсионерка не убедилась в отсутствии приближающегося поезда, в результате чего состав зацепил мальчика. Машинист поезда подавал гудки и применил экстренное торможение. Движущийся состав зацепил мальчика и протянул более 200 метров.
 
Впоследствии бабушка пояснила, что не заметила опасность из-за надземного перехода, который находился рядом, и яркого солнца. 
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