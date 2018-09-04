В Минском районе под колесами поезда погиб 8-летний мальчик

В минувшие выходные на железнодорожной станции Помыслище в Минском районе под колесами скорого поезда сообщением Брест — Санкт-Петербург погиб 8-летний мальчик, который переходил железнодорожные пути вместе с бабушкой. По факту гибели ребенка проводится проверка.

Трагический случай произошел вечером в воскресенье, 8 апреля. 61-летняя жительница агрогородка Щомыслица переводила четверых несовершеннолетних внуков через железнодорожные пути по нерегулируемому наземному переходу.

По информации Минского РУВД, пенсионерка не убедилась в отсутствии приближающегося поезда, в результате чего состав зацепил мальчика. Машинист поезда подавал гудки и применил экстренное торможение. Движущийся состав зацепил мальчика и протянул более 200 метров.

Впоследствии бабушка пояснила, что не заметила опасность из-за надземного перехода, который находился рядом, и яркого солнца.