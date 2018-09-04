Минский таксист, по вине которого погибли двое пассажиров, получил 10 лет

Суд Советского района Минска вынес приговор водителю такси, который в августе прошлого года на большой скорости влетел в автобус на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко. 19-летняя пассажирка такси скончалась на месте ДТП, еще один пассажир умер в больнице. Вердикт по этому делу был оглашен в понедельник, 9 апреля.

Суд признал 25-летнего минчанина виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, и приговорил к 10 годам лишения. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован.

Ранее Телеграф сообщал подробности аварии, которая произошла 17 августа 2017 года на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко. Пьяный водитель такси службы «Алмаз» (в его крови выявили 1,54 промилле алкоголя ) врезался в рейсовый автобус. Двое пассажиров легковушки погибли: 19-летняя девушка скончалась на месте происшествия, парень – в больнице. Самого виновника ДТП и еще одного его попутчика в тяжелом состоянии положили в реанимацию.

Следствие установило, что таксист был знаком с пассажирами. Незадолго до происшествия они вместе проводили время и выпивали, а утром водитель вызвался развезти друзей по домам. До въезда в Минск таксист мчался со скоростью 116 км/ч при разрешенных 90 км/ч, а в городе снизил скорость до 95 км/ч (при разрешенных 60 км/ч).