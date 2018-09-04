Лукашенко встретится с журналистами и ответит на вопросы интернет-пользователей

10 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко собирается встретиться с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании, где не только пообщается с представителями СМИ, но и ответит на вопросы интернет-пользователей. Каждый желающий может передать свой вопрос белорусскому лидеру через электронную почту.

Возможность задать свой вопрос главе государства есть у каждого интернет-пользователя, отмечается в сообщении Агентства теленовостей. Белорусам предлагают адресовать свой вопрос прямо главе государству. Присылать их нужно на электронный ящик voprosnomer1@tvr.by.

Ожидается, что во время встречи с представителями СМИ Александр Лукашенко ответит на самые оригинальные вопросы из народа. В АТН дату мероприятия не назвали, а телеканал СТВ сообщает, что это произойдет 10 апреля.