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09. 04. 2018

Лукашенко встретится с журналистами и ответит на вопросы интернет-пользователей

10 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко собирается встретиться с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании, где не только пообщается с представителями СМИ, но и ответит на вопросы интернет-пользователей. Каждый желающий может передать свой вопрос белорусскому лидеру через электронную почту.

Возможность задать свой вопрос главе государства есть у каждого интернет-пользователя, отмечается в сообщении Агентства теленовостей. Белорусам предлагают адресовать свой вопрос прямо главе государству. Присылать их нужно на электронный ящик voprosnomer1@tvr.by.
 
Ожидается, что во время встречи с представителями СМИ Александр Лукашенко ответит на самые оригинальные вопросы из народа. В АТН дату мероприятия не назвали, а телеканал СТВ сообщает, что это произойдет 10 апреля. 
 
Также напомним, что через пару недель в Беларуси пройдет еще одно крупное событие с участием президента. 24 апреля Александр Лукашенко обратится с очередным посланием к народу и парламенту. 
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