09 апреля 2018, понедельник, 19:43
+20°C
Завтра +20°C
+20°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
09. 04. 2018

В Кобрине пьяный водитель протаранил машину ГАИ и еще две легковушки

Источник фото: brestcity.com

В Кобрине пьяный водитель «Ауди» протаранил автомобиль ГАИ, от которого пытался скрыться, и еще две легковушки. В итоге лихача остановил лишь мусорный контейнер, в который он врезался. В ГАИ Брестской области рассказали подробности и показали видео погони за нарушителем.

События происходили около 19:30 в воскресенье, 8 апреля. На улице Дзержинского экипаж ГАИ, патрулировавший город, обратил внимание на автомобиль «Ауди А4», водитель которого повел себя странно, увидев служебную машину. Мужчина явно решил избежать встречи с правоохранителями, резко изменив направление движения. Инспекторы отправились за ним, а беглец начал ускоряться.
 
Водитель попытался затеряться во дворах улицы Советской, но сотрудники ГАИ упорно его преследовали. Когда патрульное авто поравнялось с машиной нарушителя, тот протаранил инспекторов. Тогда милиционеры выбежали из автомобиля и попытались задержать водителя, но тот решил сопротивляться до последнего.
 
«При движении задним ходом он «прокатил» инспектора, затем повредил еще 2 автомобиля, стоявших во дворовой территории, и совершил наезд на железобетонное заборное ограждение», - отметили в ГАИ.
 
 
 
Водитель отказался проходить медосвидетельствование. В отношении него составили шесть административных протоколов. Завтра мужчине исполняется 32 года, но свой праздник он проведет в изоляторе временного содержания.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.