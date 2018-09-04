В Кобрине пьяный водитель протаранил машину ГАИ и еще две легковушки

В Кобрине пьяный водитель «Ауди» протаранил автомобиль ГАИ, от которого пытался скрыться, и еще две легковушки. В итоге лихача остановил лишь мусорный контейнер, в который он врезался. В ГАИ Брестской области рассказали подробности и показали видео погони за нарушителем.

События происходили около 19:30 в воскресенье, 8 апреля. На улице Дзержинского экипаж ГАИ, патрулировавший город, обратил внимание на автомобиль «Ауди А4», водитель которого повел себя странно, увидев служебную машину. Мужчина явно решил избежать встречи с правоохранителями, резко изменив направление движения. Инспекторы отправились за ним, а беглец начал ускоряться.

Водитель попытался затеряться во дворах улицы Советской, но сотрудники ГАИ упорно его преследовали. Когда патрульное авто поравнялось с машиной нарушителя, тот протаранил инспекторов. Тогда милиционеры выбежали из автомобиля и попытались задержать водителя, но тот решил сопротивляться до последнего.

«При движении задним ходом он «прокатил» инспектора, затем повредил еще 2 автомобиля, стоявших во дворовой территории, и совершил наезд на железобетонное заборное ограждение», - отметили в ГАИ.

Водитель отказался проходить медосвидетельствование. В отношении него составили шесть административных протоколов. Завтра мужчине исполняется 32 года, но свой праздник он проведет в изоляторе временного содержания.