Всемирный банк направит на финансирование проектов в Беларуси $570 млн

В 2018-2022 годах Всемирный банк планирует перечислить около 570 миллонов долларов на финансирование проектов в Беларуси, заявил в понедельник,9 апреля, глава представительства организации в Беларуси Алекс Кремер. По его словам, Беларусь вышла из серьезной рецессии, но этот рост еще слабый и неустойчивый.

На минувшей неделе Совет директоров Всемирного банка утвердил новую рамочную стратегию партнерства Группы Всемирного банка для Беларуси на 2018−2022 годы, направленную на поддержку устойчивого и инклюзивного роста и повышения уровня жизни в стране. Сегодня она была официально презентована.

Алекс Кремер отметил, что в 2018-2022 годах Всемирный банк направит на проекты в Беларуси около 570 млн долларов. «Цифры могут быть выше или ниже в зависимости от разных аспектов и событий», - уточнил он, пишет БелТА

Среди основных направлений финансирования, по словам специалиста, - рост частного сектора, повышение эффективности государственного сектора, модернизация социальных услуг. Новая стратегия предусматривает финансирование проектов по модернизации системы управления государственными финансами (50 млн долларов), модернизации системы образования (100 млн), повышению устойчивости энергетического сектора (100 млн) и другие.

Также глава представительства Всемирного банка отметил, что Беларусь вышла из серьезной рецессии, но этот рост еще слабый и неустойчивый. Белорусская экономика растет за счет широкого доступа к иностранным кредитным ресурсам и изменения мировых цен на сырьевые ресурсы, а не за счет роста внутренней производительности. Одной из главных задач Всемирного банка в рамках новой рамочной стратегии Алекс Кремер назвал содействие созданию продуктивного частного сектора и снижение зависимости от внешних факторов.