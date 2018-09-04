Пьяный витебчанин на фуре попытался прорваться через границу

В пункте пропуска «Берестовица» пограничники задержали пьяного дальнобойщика, который пытался прорваться через белорусско-польскую границу. Мужчину привлекли к административной ответственности и передали сотрудникам ГАИ для дальнейшего разбирательства, сообщает Госпогранкомитет.

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Инцидент с пьяным дальнобойщиком произошел в пункте пропуска «Берестовица» утром 8 апреля. Накануне 38-летний витебчанин на фуре пересекал границу из Польши на въезд в Беларусь. Мужчина успешно прошел пограничный контроль и начал проходить другие виды контроля, которые осуществляются при пересечении границы с грузом.

Не дожидаясь завершения проверок, водитель попытался уехать из пункта пропуска. При этом он повредил большегрузный автомобиль, полуприцеп и один из шлагбаумов. Пограничники задержали нарушителя и привлекли его к ответственности за нарушение режима в пункте пропуска. Затем водителя передали сотрудникам ГАИ Берестовицкого РОВД.