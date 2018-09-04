В 2019-2020 годах «Белавиа» купит в лизинг пять самолетов Embraer

В 2019-2020 годах национальный авиаперевозчик «Белавиа» возьмет в лизинг еще пять самолетов Embraer. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 9 апреля, рассказал гендиректор компании Анатолий Гусаров.

Анатолий Гусаров сообщил, что переговоры с ирландской компанией Nordic Aviation Capital по приобретению в лизинг пяти самолетов Embraer уже завершены. Они договорились, что «Белавиа» получит три самолета Embraer-195 (на 107 пассажирских мест) и два - Embraer-175 (на 76 мест). Воздушные судна будут предоставлены белорусской авиакомпании на условиях оперативного лизинга на срок 12 лет.

Ожидается, что первые три самолета прибудут в Беларусь в апреле 2019 года, остальные – в декабре 2019-го и апреле 2020-го. Новые судна планируется задействовать практически на всех регулярных маршрутах авиакомпании.

Перевозчик хочет постепенно вывести из эксплуатации Boeing 737-300 и 737-500. График выводов самолетов из эксплуатации уже готов. По словам Анатолия Гусарова, в этом году перестанут осуществлять полеты Боинг 737−300» и CRJ, в 2019 году – еще четыре самолета, пишет TUT.by

Сейчас в парке «Белавиа» есть четыре авиалайнера семейства Embraer. Весной 2020 года их будет 12 – в ближайшие три месяца авиакомпания купит еще три «Эмбраера» с завода в Бразилии.