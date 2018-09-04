Россия запрещает ввоз белорусского мяса из-за африканской чумы свиней

С 10 апреля Россельхознадзор вводит временный запрет на поставки с территории Беларуси свиноводческой продукции и живых свиней. Это связано с обнаружением в белорусском мясе генетического материала африканской чумы свиней (АЧС), о чем говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

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В Россельхознадзоре заявили, что в 8 случаях в готовой мясной продукции из Беларуси был обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). В связи с этим белорусская свинина окажется под запретом в России. Ограничения начнут действовать с 10 апреля.

Эксперты Россельхознадзора обнаружили геном вируса АЧС в пробах готовой мясной продукции, принадлежащей Гомельскому мясокомбинату, а именно: в сосисках «Краковские» и колбасе вареной «Чесночная Смак».

В начале марта Россельхознадзор отправил в ветеринарную службу Беларуси письмо с просьбой уточнить эпизоотической состояние территории страны, в том числе по АЧС. Ответа не последовало, а в телефонном разговоре россиянам сообщили, что вспышек заболевания на данный момент нет.

«Таким образом, указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Республики Беларусь факта присутствия вируса АЧС на территории страны, - сделали вывод в Россельхознадзоре.

Представители российского ведомства уточнили, что запрет на ввоз в РФ коснется свинины и сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, живых свиней и их генетического материала, готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, мяса от диких кабанов, кормов и кормовых добавок для свиней.

Запрет на поставки свинины будет действовать до выяснения эпизоотической ситуации в Беларуси и проведения переговоров, заключили в Россельхознадзоре.