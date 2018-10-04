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10. 04. 2018

Под Каменцем и Рогачевом сбили пешеходов: один шел посреди дороги, другой сидел

ДТП в Каменецком районе Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Вечером в понедельник, 9 апреля, в Каменецком и Рогачевском районах водители машин сбили пешеходов. На Брестчине пьяный водитель «Фольксваген Пассат» сбил насмерть пенсионера, который шел посреди дороги, а на Гомельщине под колеса грузовика попал 40-летний мужчина, сидевший на проезжей части.

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ДТП в Каменецком районе произошло примерно в 22:45 на 42-м километре автодороги Тюхиничи – Высокое - граница Польши, сообщили в ГАИ Брестской области. 21-летний водитель «Фольксваген Пассат», который находился в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 64-летнего жителя Бреста. Инспекторы уточнили, что пешеход шел прямо посреди дороги.
 
Мужчина, которого сбила легковушка, умер на месте, 21-летнего пассажира с травмами доставили в Каменецкую больницу. У водителя выявили 2,0 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также специалисты устанавливают, в каком состоянии находился пешеход.
 
Также вчера вечером под Рогачевом водитель грузовика Mercedes-Benz Axor с полуприцепом сбил пешехода, сидевшего на проезжей части. ДТП произошло на автодороге М-8 «граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины». 40-летнего мужчину госпитализировал в районную больницу.
 

 

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