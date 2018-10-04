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10. 04. 2018

Президент: белорусы пока не понимают, что такое БНР

Автор фото: Алексей Столяров Источник фото: Telegraf.by

Белорусам еще предстоит понять роль БНР. Такое мнение сегодня высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

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Глава государства отметил, что как историк по образованию обращался к этой теме, изучал существующие мнения. Александр Лукашенко пришел к выводу, что в Беларуси пока не понимают, что такое БНР и какую роль она сыграла. По мнению Александра Лукашенко, в этой части белорусской истории не все очевидно. С одной стороны, создатели БНР хотели единства для страны, с другой - обращались за помощью к немецкому кайзеру. 
 
Отвечая на вопрос, поступивший от интернет-пользователей, глава государства сказал, что преждевременны разговоры о том, чтобы сделать 25 марта государственным праздником. Александр Лукашенко подчеркнул, что пока он находится на посту президента, этого не будет. Глава государства напомнил, что в Беларуси уже есть День Независимости. 
 
"У нас есть День Независимости, и если бы мы тогда не победили, то действительно никакой независимости не было бы", - сказал глава государства.
 
День Независимости в Беларуси отмечается 3 июля. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
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